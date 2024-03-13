«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до весняних канікул школярів

«Укрзалізниця» вводить додаткові поїзди на популярні напрямки до Карпат.

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на популярних напрямках під час шкільних весняних канікул. Зокрема, найбільший попит спостерігається на маршрутах до Карпат. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Серед найважливіших додаткових поїздів варто відзначити такі:

Поїзд №159/160 маршруту Київ — Трускавець, який відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та з Трускавця о 8:26 в той же день.

Поїзд №191/192 маршруту Київ — Львів, який розпочне рух з Києва 24 березня о 7:37 та з Львова о 11:55 в той же день.

Поїзд №255/256 маршруту Київ — Рахів, що курсуватиме через день з Києва о 14:59 та з Рахова о 19:37.

Поїзд №195 маршруту Київ — Івано-Франківськ, який відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та з Івано-Франківська о 19:25 в той же день.

Поїзди маршрутів Харків — Ворохта (№201/202) та Дніпро — Ворохта (№203/204), які курсуватимуть через день.

Укрзалізниця також врахувала майбутній попит і виділила близько 30 додаткових вагонів для групових дитячих перевезень у березні.

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