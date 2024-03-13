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  1. В Украине

«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда к весенним каникулам школьников

20:03, 13 марта 2024
«Укрзализныця» вводит дополнительные поезда на популярные направления в Карпаты.
«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда к весенним каникулам школьников
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«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы на популярных направлениях во время школьных весенних каникул. В частности, наибольший спрос наблюдается на маршрутах в Карпаты. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Среди важнейших дополнительных поездов стоит отметить следующие:

  • Поезд №159/160 маршрута Киев - Трускавец, который будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и из Трускавца в 8:26 в тот же день.
  • Поезд №191/192 маршрута Киев - Львов, который начнет движение из Киева 24 марта в 7:37 и из Львова в 11:55 в тот же день.
  • Поезд №255/256 маршрута Киев - Рахов, который будет курсировать через день из Киева в 14:59 и из Рахова в 19:37.
  • Поезд №195 маршрута Киев - Ивано-Франковск, который отправится из Киева 17 марта в 7:37 и из Ивано-Франковска в 19:25 в тот же день.
  • Поезда маршрутов Харьков - Ворохта (№201/202) и Днепр - Ворохта (№203/204), которые будут курсировать через день.

Укрзализныця также учла будущий спрос и выделила около 30 дополнительных вагонов для групповых детских перевозок в марте.

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