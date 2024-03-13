Обманывали пожилых людей по схеме «ваш родственник попал в ДТП»: в Сумской области разоблачили преступную группу

Участники группы обманули троих пострадавших на 226 тысяч гривен.

В Сумской области сообщено о подозрении трем участникам организованной группы, которые обманывали людей по всей Украине.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, 40-летний неоднократно судимый сумчанин организовал незаконное обогащение по схеме «ваш родственник попал в ДТП». В свою схему он привлек еще двух жителей Сумщины и заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Луганской области.

Злоумышленники из мест несвободы звонили пожилым людям и сообщали о том, что их близкий человек попал в ДТП, поэтому требует неотложного дорогостоящего лечения. По указанию организатора двое других находившихся на свободе приезжали к пострадавшим и, следуя «легенде», забирали денежные средства.

В настоящее время установлено, что с ноября 2023 по март 2024 участники группы обманули трех пострадавших из Черниговской, Харьковской и Сумской областей на 226 тыс. грн.

В прокуратуре отмечают, что полицейские провели санкционированные обыски у участников группы, в ходе которых изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства.

Решением суда трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, при этом организатору группы и одному из сообщников с возможностью освобождения под 757 тыс. грн залога, третьему участнику – 454 тыс. грн залога.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мошенники «продавали» несуществующие дроны и авто для ВСУ.

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