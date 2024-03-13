Ошукували літніх людей за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: на Сумщині викрили злочинну групу

Учасники групи ошукали трьох потерпілих на 226 тисяч грн.

На Сумщині повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукували людей по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 40-річний неодноразово судимий сумчанин організував незаконне збагачення за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». До своєї схеми він залучив іще двох жителів Сумщини та ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Луганській області.

Зловмисники із місць несвободи телефонували людям похилого віку та повідомляли про те, що їх близька людина потрапила в ДТП, відтак потребує невідкладного дороговартісного лікування. За вказівкою організатора двоє інших, які перебували на свободі, приїжджали до потерпілих та, дотримуючись «легенди», забирали грошові кошти.

На даний час встановлено, що з листопада 2023 року по березень 2024 року учасники групи ошукали трьох потерпілих із Чернігівської, Харківської та Сумської областей на 226 тис. грн.

У прокуратурі зазначають, що поліцейські провели санкціоновані обшуки в учасників групи, в ході яких вилучили грошові кошти та інші речові докази.

Рішенням суду трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, при цьому організаторові групи та одному зі спільників з можливістю звільнення під 757 тис. грн застави, третьому учаснику – 454 тис. грн застави.

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