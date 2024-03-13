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  1. В Україні

Ошукували літніх людей за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: на Сумщині викрили злочинну групу

19:26, 13 березня 2024
Учасники групи ошукали трьох потерпілих на 226 тисяч грн.
Ошукували літніх людей за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: на Сумщині викрили злочинну групу
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На Сумщині повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукували людей по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 40-річний неодноразово судимий сумчанин організував незаконне збагачення за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». До своєї схеми він залучив іще двох жителів Сумщини та ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Луганській області.

Зловмисники із місць несвободи телефонували людям похилого віку та повідомляли про те, що їх близька людина потрапила в ДТП, відтак потребує невідкладного дороговартісного лікування. За вказівкою організатора двоє інших, які перебували на свободі, приїжджали до потерпілих та, дотримуючись «легенди», забирали грошові кошти.

На даний час встановлено, що з листопада 2023 року по березень 2024 року учасники групи ошукали трьох потерпілих із Чернігівської, Харківської та Сумської областей на 226 тис. грн.

У прокуратурі зазначають, що поліцейські провели санкціоновані обшуки в учасників групи, в ході яких вилучили грошові кошти та інші речові докази.

Рішенням суду трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, при цьому організаторові групи та одному зі спільників з можливістю звільнення під 757 тис. грн застави, третьому учаснику – 454 тис. грн застави.  

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