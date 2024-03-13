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Закон про мобілізацію передбачає заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті, — ЗМІ

11:46, 13 березня 2024
У рамках мобілізації планують призвати 500 тисяч чоловік.
Закон про мобілізацію передбачає заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті, — ЗМІ
Фото: armyinform.com.ua
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Новий законопроєкт про мобілізацію, який народні депутати мають проголосувати у другому читанні, спрямований на залучення в армію людей, котрі мають замінити на фронті 330 тисяч виснажених військових. Таку інформацію надали неназвані посадовці Міністерства оборони України, передає Financial Times.

Там зазначили, що в рамках мобілізації планується призвати 500 тисяч  чоловік, із яких 330 тисяч відправляться на передову, аби на ротацію змогли піти ті, хто воює вже понад два роки з початку повномасштабного вторгнення рф.

У Міноборони уточнили, що 170 тис. новобранців, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на фронті.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з національної безпеки визначився з певними блоками законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Так, військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії.

Крім того, військовозобов’язані повинні будуть оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію.

Також у Раді планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання.

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