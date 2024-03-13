Польські фермери заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери заблокують автодороги для вантажівок перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець».

Джерело фото: ukrinform

За повідомленням польської сторони, заплановано початок акцій протесту та блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець» о 10:00 за варшавським часом. Про це попередила Державна митна служба України.

Згідно з інформацією, намічені наступні заходи:

Представники польських аграріїв і перевізників автодороги, якою рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, збираються заблокувати рух на відстані до 1 км до пункту пропуску.

Представники польських фермерів мають намір заблокувати автомагістраль A4 на відстані до 500 м до пункту пропуску. Варто зауважити, що блокування в зазначеному місці ще не здійснювалося.

Рух пасажирського транспорту, зокрема легкових автомобілів і автобусів, в обидва напрямки буде здійснюватися безперешкодно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.