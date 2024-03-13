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Шольц, Макрон і Туск зустрінуться в Берліні, щоб обговорити розбіжності стосовно України, — ЗМІ

10:58, 13 березня 2024
Німецькі чиновники скаржаться, що, хоча Макрон жорстко висловлювався щодо України, він не надав такої військової підтримки, як Німеччина.
Шольц, Макрон і Туск зустрінуться в Берліні, щоб обговорити розбіжності стосовно України, — ЗМІ
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У п'ятницю, 15 березня, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у спробі знизити напруженість навколо України. До них приєднається прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставлених німецьких та французьких чиновників.

За словами німецького чиновника, це ознаменує першу зустріч у рамках «Веймарського трикутника», формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

За задумом лідерів, зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу, додає видання.

Напруженість почала наростати наприкінці лютого, коли Макрон відмовився виключити можливість відправлення західних військ в Україну, пообіцявши зробити «все, що потрібно, щоб рф не змогла виграти цю війну». Більш обережний Шольц відповів відмовою, виключивши можливість використання сухопутних військ європейських країн.

Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. «Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно буде не бути боягузами», – сказав він аудиторії в Празі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів, що коментарі Макрона були «чимось, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли справа доходить до допомагаючи Україні».

У статті зазначається, що німецькі чиновники приватно скаржаться, що, хоча Макрон жорстко висловлювався стосовно України, він не надав їй такої самої військової підтримки, як Німеччина (EUR640 млн проти EUR17,7 млрд наданого й обіцяного), проте французи заперечують ці цифри.

Зі свого боку високопоставлений німецький чиновник заявив, що за підсумками п'ятничних переговорів не очікується конкретних рішень або заяв, їх мета полягає в тому, щоб направити новий сигнал єдності.

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