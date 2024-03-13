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Шольц, Макрон и Туск встретятся в Берлине, чтобы обсудить разногласия по отношению к Украине, — СМИ

10:58, 13 марта 2024
Немецкие чиновники жалуются, что, хотя Макрон жестко высказывался по Украине, он не предоставил такой военной поддержки, как Германия.
Шольц, Макрон и Туск встретятся в Берлине, чтобы обсудить разногласия по отношению к Украине, — СМИ
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В пятницу, 15 марта, президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом в попытке снизить напряженность вокруг Украины. К ним присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных немецких и французских чиновников.

По словам немецкого чиновника, это ознаменует первую встречу в рамках «Веймарского треугольника», формат диалога между тремя странами, с тех пор как Туск снова стал премьер-министром Польши.

По замыслу лидеров, встреча должна стать демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую рознь, добавляет издание.

Напряженность начала нарастать в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск в Украину, пообещав сделать «все, что нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну». Более аккуратный Шольц ответил отказом, исключив возможность использования сухопутных войск европейских стран.

Несколько дней спустя Макрон, похоже, прямо ответил Шольцу. «Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно будет не быть трусами», - сказал он аудитории в Праге. Министр обороны Германии Борис Писториус ответил, что комментарии Макрона были «чем-то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые у нас есть, когда дело доходит до помогая Украине».

В статье отмечается, что немецкие чиновники частно жалуются, что, хотя Макрон жестко высказывался в отношении Украины, он не предоставил ей такую же военную поддержку, как Германия (EUR640 млн против EUR17,7 млрд предоставленного и обещанного), однако французы отрицают эти цифры.

Со своей стороны, высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что по итогам пятничных переговоров не ожидается конкретных решений или заявлений, их цель состоит в том, чтобы направить новый сигнал единства.

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