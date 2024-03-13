В ЮНЕСКО оценили масштабы ущерба научной инфраструктуре Украины после вторжения россии

ЮНЕСКО оценивает убытки украинских университетов после вторжения в более 1,26 млрд долларов.

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Последствия вторжения россии в Украину в феврале 2022 года сильно повредили научные учреждения страны, в частности университеты, и ЮНЕСКО подчеркивает важность дальнейшей защиты этой сферы.

Об этом сообщили в ЮНЕСКО.

Общая стоимость восстановления государственной научной инфраструктуры Украины сейчас оценивается более чем в 1,26 миллиарда долларов.

"Поскольку ситуация становится все более критической для научного сообщества, мы должны защищать и поддерживать их исследования в Украине", - заявила Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО.

За последние два года было повреждено или разрушено 1443 здания, относящихся к 177 учреждениям, с наибольшими повреждениями в восточной части Харьковской области. Только на ремонт здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове требуется почти 120 миллионов долларов.

Кроме того, восстановление или замена поврежденного научного оборудования обойдется в сумму чуть более 45 миллионов долларов.

Хотя в отчете ЮНЕСКО приведены структурные убытки, реальная цена войны с наукой гораздо выше.

Кроме этого, в докладе ЮНЕСКО указано о большом количестве перемещенных украинских ученых: 4887 человек переехали в другие страны.

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