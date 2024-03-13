Погорел на взятке в 5 000 евро: ВАКС объявил приговор экс-судии Хозяйственного суда Ивано-Франковской области

ВАКС назначил Владимиру Булке наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи.

В среду, 13 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

В Антикорсуде отмечают, что бывший судья признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно – в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти.

В САП добавляют, что бывший судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области разоблачен на получении 5 тыс. евро неправомерной выгоды от председателя правления одного из обществ за принятие решения о продлении полномочий арбитражного управляющего по делу о банкротстве общества.

Суд назначил экс-судье наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи, прокурора и адвоката сроком 3 года и с конфискацией имущества. Относительно обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, указывают в Антикорсуде.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

САП и ВАКС не указывают фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Булке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.