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  1. В Україні

Погорів на хабарі у 5000 євро: ВАКС оголосив вирок екссудді Господарського суду Івано-Франківської області

10:51, 13 березня 2024
ВАКС призначив Володимиру Булці покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді.
Погорів на хабарі у 5000 євро: ВАКС оголосив вирок екссудді Господарського суду Івано-Франківської області
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У середу, 13 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У Антикорсуді зазначають, що колишнього суддю визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади.

У САП додають, що колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області викрили на одержанні 5 тис. євро неправомірної вигоди від голови правління одного з товариств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Суд призначив екссудді покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Щодо обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вказують у Антикорсуді.

Вирок може бути оскаржений упродовж тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

САП та ВАКС не вказують прізвище судді, але за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Булку.

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