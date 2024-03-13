В Україні збільшиться розмір виплат дітям загиблих захисників-добровольців

Розмір виплат для дітей загиблих військових зросте з 1 квітня.

Джерело фото: armyinform

З 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати для дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які брали участь у заходах для забезпечення оборони країни, але не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Згідно з оновленою ініціативою, розмір виплати збільшиться з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн на кожного, якщо в сім’ї є двоє або більше дітей, повідомляє Кабмін.

Це рішення, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", стосується дітей, які втратили годувальника - члена сім’ї, який брав участь у захисті держави.

Відповідно до в.о. міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна, ці зміни були запропоновані після робочих зустрічей з родинами загиблих.

«Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення Уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих Захисників», - додав Олександр Порхун.

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