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  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

17:28, 13 березня 2024
Солом’янський районний суд Києва шукає секретарів судового засідання.
Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад
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В Солом’янському районному суді міста Києва наявні дві вакантні посади секретаря судового засідання. Про це повідомила пресслужба суду.

Вимоги до кандидатів:

Освіта ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра/молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) не обов’язкова)

Умови оплати праці:

  1. Посадовий оклад 9880 грн. (відповідно до постанови КМУ від 29.12.2023 року №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»).
  2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 № 15;
  3. Надбавка, премія та доплати відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

 Суд звертає увагу на те, що у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259- ІХ від 12.05.2022 року, для призначення на посади державної служби у період дії правового режиму воєнного стану проходити конкурсний відбір не потрібно.

Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

«Документи приймаються до 20.03.2024 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - додають у суді.

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