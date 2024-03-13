Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Солом’янський районний суд Києва шукає секретарів судового засідання.

В Солом’янському районному суді міста Києва наявні дві вакантні посади секретаря судового засідання. Про це повідомила пресслужба суду.

Вимоги до кандидатів:

Освіта ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра/молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) не обов’язкова)

Умови оплати праці:

Посадовий оклад 9880 грн. (відповідно до постанови КМУ від 29.12.2023 року №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»). Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 № 15; Надбавка, премія та доплати відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Суд звертає увагу на те, що у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259- ІХ від 12.05.2022 року, для призначення на посади державної служби у період дії правового режиму воєнного стану проходити конкурсний відбір не потрібно.

Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

«Документи приймаються до 20.03.2024 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - додають у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.