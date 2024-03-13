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Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

3,5 роки позбавлення волі за крадіжку підгузків для дитини на суму 356 грн – депутати вирішили, що треба підняти межу кримінальної караності до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн, але поки внесли лише законопроект про зміни до КУпАП.

Нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах

Депутати пропонують декриміналізувати незаконне виготовлення, переробку зброї або її фальсифікацію, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Прапор та герб з ОАС міста Києва передадуть в Київський окружний адмінсуд

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  1. Суд інфо

Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

10:53, 13 березня 2024
Комісія розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.
Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС
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У понеділок, 11 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Заруба Петро Іванович - Дарницький районний суд міста Києва - оголосити перерву

Капітонов Віктор Ігоревич - Селидівський міський суд Донецької області - відкласти розгляд питання

Усенко Людмила Миколаївна - Глухівський міськрайонний суд Сумської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Ведмідь Наталія Вікторівна - Богунський районний суд міста Житомира - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

Раніше ми писали, що до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата.

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