Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

Комісія розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

У понеділок, 11 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Заруба Петро Іванович - Дарницький районний суд міста Києва - оголосити перерву

Капітонов Віктор Ігоревич - Селидівський міський суд Донецької області - відкласти розгляд питання

Усенко Людмила Миколаївна - Глухівський міськрайонний суд Сумської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Ведмідь Наталія Вікторівна - Богунський районний суд міста Житомира - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

Раніше ми писали, що до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата.

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