Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

  1. В Україні

Чому повістку можуть вручити людині з інвалідністю: в ОК «Північ» пояснили

12:50, 13 березня 2024
У разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.
Чому повістку можуть вручити людині з інвалідністю: в ОК «Північ» пояснили
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які можуть виконувати військові обов’язки та відповідають віковим критеріям від 18 до 60 років, підпадають під мобілізацію. В тім, інколи трапляється таке, що повістку можуть вручити людині з інвалідністю. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Північ».

Передусім виклик до військкомату відбувається для уточнення даних про людину. Тому для їх оновлення повістку можуть вручити людині з інвалідністю.

У ОК «Північ» підкреслили, що дуже часто у соцмережах люди бідкаються на вручення повісток особам з інвалідністю.

«Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть», – пояснили в оперативному командуванні.

Також там додали, що у Постанові міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року прописано, що у разі зміни персональних даних  (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо)  військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто якби призовники вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б менше.

В ОК зазначили, що коли військово-лікарська комісія визначає чоловіка придатним до військової служби, це не означає, що він негайно буде направлений на передову. Чоловіки, які не мають досвіду військової служби, спочатку проходять підготовку у навчальних центрах.

Ті, хто вже має такий досвід, можуть бути залучені до тренувань та координації дій прямо у військових підрозділах, які зацікавлені у таких навичках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики