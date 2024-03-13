Чому повістку можуть вручити людині з інвалідністю: в ОК «Північ» пояснили

У разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.

Фото: 24tv.ua

Українці, які можуть виконувати військові обов’язки та відповідають віковим критеріям від 18 до 60 років, підпадають під мобілізацію. В тім, інколи трапляється таке, що повістку можуть вручити людині з інвалідністю. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Північ».

Передусім виклик до військкомату відбувається для уточнення даних про людину. Тому для їх оновлення повістку можуть вручити людині з інвалідністю.

У ОК «Північ» підкреслили, що дуже часто у соцмережах люди бідкаються на вручення повісток особам з інвалідністю.

«Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть», – пояснили в оперативному командуванні.

Також там додали, що у Постанові міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року прописано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто якби призовники вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б менше.

В ОК зазначили, що коли військово-лікарська комісія визначає чоловіка придатним до військової служби, це не означає, що він негайно буде направлений на передову. Чоловіки, які не мають досвіду військової служби, спочатку проходять підготовку у навчальних центрах.

Ті, хто вже має такий досвід, можуть бути залучені до тренувань та координації дій прямо у військових підрозділах, які зацікавлені у таких навичках.

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