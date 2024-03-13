Почему повестку могут вручить человеку с инвалидностью: в ОК «Север» объяснили

В случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК.

Фото: 24tv.ua

Украинцы, которые могут выполнять военные обязанности и отвечают возрастным критериям от 18 до 60 лет, подпадают под мобилизацию. Однако, иногда случается такое, что повестку могут вручить человеку с инвалидностью. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Север».

Прежде всего, вызов в военкомат происходит для уточнения данных о человеке. Поэтому для их обновления повестку могут вручить человеку с инвалидностью.

В ОК «Север» подчеркнули, что очень часто в соцсетях люди жалуются на вручение повесток лицам с инвалидностью.

«Однако если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то о его инвалидности знать не могут», – пояснили в оперативном командовании.

Также там добавили, что в Постановлении министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 прописано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть, если бы призывники вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы меньше.

В ОК отметили, что, когда военно-врачебная комиссия определяет мужчину пригодным к военной службе, это не означает, что он немедленно будет направлен на передовую. Мужчины, не имеющие опыта военной службы, сначала проходят подготовку в учебных центрах.

Те, кто уже имеет такой опыт, могут быть вовлечены в тренировки и координацию действий прямо в военных подразделениях, которые заинтересованы в таких навыках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.