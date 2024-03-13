Во временно оккупированном Крыму оккупанты провели обыски у активиста и забрали его в фсб

Во временно оккупированном Крыму оккупанты задержали Эдема Дудакова и отправили его в фсб в Симферополе.

Источник фото: zmina.info

В среду, 13 марта, у крымского активиста Эдема Дудакова из временно оккупированного Крыма прошли обыски, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, обыски начались около 4 утра в Бахчисарае. После проведения обыска Эдема Дудакова отвезли в фсб в Симферополе.

Стоит отметить, что Эдем Дудаков является крымскотатарским деятелем и членом ревизионной комиссии Курулта крымскотатарского народа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.