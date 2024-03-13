У тимчасово окупованому Криму окупанти провели обшуки у активіста та забрали його до фсб

У тимчасово окупованому Криму окупанти затримали Едема Дудакова та відправили його до фсб у Сімферополі.

Джерело фото: zmina.info

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У середу, 13 березня, у кримського активіста Едема Дудакова з тимчасово окупованого Криму відбулися обшуки, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, обшуки розпочалися близько 4 ранку у Бахчисараї. Після проведення обшуку Едема Дудакова відвезли до фсб у Сімферополі.

Варто відзначити, що Едем Дудаков є кримськотатарським діячем та членом ревізійної комісії Курулту кримськотатарського народу.

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