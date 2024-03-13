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  1. В Україні

«Зливала» позиції Сил оброни: на Харківщині викрили інформаторку рф

12:14, 13 березня 2024
Інформацію підозрювана «зливала» агенту рф через месенджер.
«Зливала» позиції Сил оброни: на Харківщині викрили інформаторку рф
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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру жінці у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Зазначається, що під час захоплення м. Балаклія Ізюмського району місцева мешканка виїхала з населеного пункту. Вона тимчасово переїхала жити до підконтрольного українській армії селища Андріївка Ізюмського району. З червня до початку вересня 2022 року підозрювана несанкціоновано поширювала військово значущу інформацію.

Для збору даних жінка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця дислокації українських військових і техніки. Дані підозрювана відправляла своєму колишньому однокласнику, який перебував в окупованій на той час Балаклії Ізюмського району та мав звʼязки з представниками рф. Інформацію підозрювана «зливала» агенту через месенджер.

Після звільнення Харківщини жінка повернулась до Балаклії Ізюмського району, де її викрили правоохоронці.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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