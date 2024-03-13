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  1. В Україні

Які документи подають разом із реєстраційною заявою платника ПДВ: роз’яснення податківців

19:38, 13 березня 2024
Підтвердженням відповідності обовʼязкової реєстрації платника ПДВ є будь-які первинні документи, що засвідчують факт здійснення постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо).
Які документи подають разом із реєстраційною заявою платника ПДВ: роз’яснення податківців
Фото: kr.tax.gov.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області роз’яснило, які документи подають разом із реєстраційною заявою платника ПДВ.

Так, пунктом 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України передбачено, що  заява про реєстрацію особи як платника податку подається до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Новостворені СГ можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації ФОПа.

Відповідну заяву або відомості передають до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

У реєстраційній заяві зазначають підстави для реєстрації особи як платника податку.

Пунктом 3.8 розд. III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233, визначено, що дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру. З метою підтвердження достовірності відомостей про відповідність особи вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 ПКУ, така особа відповідно до пп. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, п. 73.3 ст. 73 ПКУ на вимогу контролюючого органу подає документи, що підтверджують такі відомості.

Підтвердженням відповідності вимогам п. 181.1 ст. 181 та п. 182.1 ст. 182 ПКУ є будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо). Ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 зі змінами і доповненнями.

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