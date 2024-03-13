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  1. В Украине

Какие документы представляются вместе с регистрационным заявлением плательщика НДС: разъяснение налоговиков

19:38, 13 марта 2024
Подтверждением соответствия обязательной регистрации плательщика НДС являются любые первичные документы, удостоверяющие факт осуществления поставок товаров/услуг, подлежащих налогообложению (акт выполненных работ, кассовый чек, платежное поручение и т.п.).
Какие документы представляются вместе с регистрационным заявлением плательщика НДС: разъяснение налоговиков
Фото: kr.tax.gov.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило, какие документы представляют вместе с регистрационным заявлением плательщика НДС.

Так, пунктом 183.7 ст. 183 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что заявление о регистрации лица как налогоплательщика подается в контролирующий орган средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Вновь СГ могут заявить о своем желании добровольно зарегистрироваться как налогоплательщик при государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации ФЛП.

Соответствующее заявление или сведения передают в контролирующие органы в порядке, установленном Законом Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

В регистрационном заявлении указывают основания для регистрации лица как налогоплательщика.

Пунктом 3.8 разд. III Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.11.2014 № 1130, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 под № 1456/26233, определено, что данные регистрационного заявления должны быть реестра. В целях подтверждения достоверности сведений о соответствии лица требованиям, определенным ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 и п. 183.7 ст. 183 НКУ, такое лицо согласно пп. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 НКУ, п. 73.3 ст. 73 НКУ по требованию контролирующего органа представляет документы, подтверждающие такие сведения.

Подтверждением соответствия требованиям п. 181.1 ст. 181 и п. 182.1 ст. 182 НКУ есть любые первичные документы бухгалтерского учета, удостоверяющие факт осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению (акт выполненных работ, кассовый чек, платежное поручение и т.п.). Ведение указанных документов предусмотрено Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 05.06.1995 № 168/704 с изменениями и дополнениями.

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