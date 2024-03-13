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  1. В мире

Россияне заявили об атаке дронов на фсб в Белгороде

10:35, 13 марта 2024
РосСМИ распространяют информацию о якобы атаке беспилотников на региональное управление фсб.
Россияне заявили об атаке дронов на фсб в Белгороде
Источник фото: pravda.com.ua
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В Белгороде произошла атака дронов на здание регионального управления фсб. По данным российских СМИ, что дроны нанесли удар, приведший к повреждению фасада здания и разбитию окон.

Однако, по официальным заявлениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, город попал под атаку двух беспилотников, но он не упомянул о здании фсб. По словам чиновника, один из дронов якобы попал в многоквартирный дом, при этом нанеся лишь материальный ущерб, тогда как второй беспилотник, по его информации, упал в реку.

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