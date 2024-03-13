Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендуют одобрить изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

В частности, закрепляется возможность одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу и предусматривается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях

Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Флаг и герб из ОАС Киева передадут в Киевский окружной административный суд

ГСА продолжает передавать имущество ликвидированного ОАС города Киева в другие суды.

Информацию о размере заработной платы работников аппаратов судов разместят на сайтах судов

В ГСА хотят обнародовать информацию о среднем размере заработной платы и размере стимулирующих выплат в каждом суде.

  1. Общество

13 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:59, 13 марта 2024
13 марта отмечают Международный день победы каждой девушки.
13 марта: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: 5.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 13 марта, мир отмечает различные события, среди которых Всемирный день осведомленности об эндометриозе, День Кена, Международный день победы каждой девушки, День сертифицированного диетолога-нутрициолога, День меховых наушников и День драгоценностей.

В Таиланде празднуют Национальный день тайского слона. В православной церкви почитается память святого Никифора, патриарха Константинопольского, а также мученицы Кристины Персидской.

Этот день также имеет важные исторические события:

- В 1917 году Михаил Грушевский вернулся в Киев после ссылки;

- В том же году над зданием Центральной Рады приняли решение поднять желто-голубой флаг;

- В 1921 году Монголия объявила свою независимость от Китая;

- В 1949 году в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

- 1961 год стал черным для Киева из-за Куреневской трагедии, когда техногенная катастрофа унесла жизни более 1500 человек;

- В 1997 году Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка;

- 2013 год ознаменовался избранием Франциска на пост Папы Римского;

- 2014 год в Донецке трагически завершился убийством местного жителя Дмитрия Чернявского во время митинга против российской агрессии;

- 2022 год принес митинги в Херсоне против референдума о создании ХНР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики