13 марта: какой сегодня праздник и главные события

13 марта отмечают Международный день победы каждой девушки.

Источник фото: 5.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 13 марта, мир отмечает различные события, среди которых Всемирный день осведомленности об эндометриозе, День Кена, Международный день победы каждой девушки, День сертифицированного диетолога-нутрициолога, День меховых наушников и День драгоценностей.

В Таиланде празднуют Национальный день тайского слона. В православной церкви почитается память святого Никифора, патриарха Константинопольского, а также мученицы Кристины Персидской.

Этот день также имеет важные исторические события:

- В 1917 году Михаил Грушевский вернулся в Киев после ссылки;

- В том же году над зданием Центральной Рады приняли решение поднять желто-голубой флаг;

- В 1921 году Монголия объявила свою независимость от Китая;

- В 1949 году в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

- 1961 год стал черным для Киева из-за Куреневской трагедии, когда техногенная катастрофа унесла жизни более 1500 человек;

- В 1997 году Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка;

- 2013 год ознаменовался избранием Франциска на пост Папы Римского;

- 2014 год в Донецке трагически завершился убийством местного жителя Дмитрия Чернявского во время митинга против российской агрессии;

- 2022 год принес митинги в Херсоне против референдума о создании ХНР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.