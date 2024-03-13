13 березня: яке сьогодні свято та головні події

13 березня відзначають Міжнародний день перемоги кожної дівчини.

Джерело фото: 5.ua

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У середу, 13 березня, світ відзначає різноманітні події, серед яких Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, День Кена, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога, День хутряних навушників та День коштовностей.

У Таїланді святкують Національний день тайського слона. У православній церкві вшановується пам'ять святого Никифора, патріарха Константинопольського, а також мучениці Христини Перської.

Цей день також має важливі історичні події:

У 1917 році Михайло Грушевський повернувся до Києва після заслання;

Того ж року над будівлею Центральної Ради прийняли рішення підняти жовто-блакитний прапор;

У 1921 році Монголія оголосила свою незалежність від Китаю;

У 1949 році в Канаді розпочала діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік став чорним для Києва через Куренівську трагедію, коли техногенна катастрофа забрала життя понад 1500 осіб;

У 1997 році Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта Леоніда Каденюка;

2013 рік відзначився обранням Франциска на пост Папи Римського;

2014 рік у Донецьку трагічно завершився вбивством місцевого жителя Дмитра Чернявського під час мітингу проти російської агресії;

2022 рік приніс мітинги в Херсоні проти референдуму про створення ХНР.

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