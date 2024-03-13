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Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

3,5 роки позбавлення волі за крадіжку підгузків для дитини на суму 356 грн – депутати вирішили, що треба підняти межу кримінальної караності до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн, але поки внесли лише законопроект про зміни до КУпАП.

Нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах

Депутати пропонують декриміналізувати незаконне виготовлення, переробку зброї або її фальсифікацію, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Прапор та герб з ОАС міста Києва передадуть в Київський окружний адмінсуд

ДСА продовжує передавати майно ліквідованого ОАС міста Києва в інші суди.

Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

  1. Суспільство

13 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:59, 13 березня 2024
13 березня відзначають Міжнародний день перемоги кожної дівчини.
13 березня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: 5.ua
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У середу, 13 березня, світ відзначає різноманітні події, серед яких Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, День Кена, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога, День хутряних навушників та День коштовностей.

У Таїланді святкують Національний день тайського слона. У православній церкві вшановується пам'ять святого Никифора, патріарха Константинопольського, а також мучениці Христини Перської.

Цей день також має важливі історичні події:

  • У 1917 році Михайло Грушевський повернувся до Києва після заслання;
  • Того ж року над будівлею Центральної Ради прийняли рішення підняти жовто-блакитний прапор;
  • У 1921 році Монголія оголосила свою незалежність від Китаю;
  • У 1949 році в Канаді розпочала діяльність Українська Вільна Академія Наук;
  • 1961 рік став чорним для Києва через Куренівську трагедію, коли техногенна катастрофа забрала життя понад 1500 осіб;
  • У 1997 році Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта Леоніда Каденюка;
  • 2013 рік відзначився обранням Франциска на пост Папи Римського;
  • 2014 рік у Донецьку трагічно завершився вбивством місцевого жителя Дмитра Чернявського під час мітингу проти російської агресії;
  • 2022 рік приніс мітинги в Херсоні проти референдуму про створення ХНР.

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