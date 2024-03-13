Євросоюз зняв санкції із співзасновника «Яндекса» Аркадія Воложа

Співзасновник російської компанії «Яндекс» знятий зі списку санкцій Євросоюзу, оскільки він виступив проти агресії рф щодо України.

Джерело фото: epravda.com.ua

Співзасновник російської компанії «Яндекс» та мільярдер Аркадій Волож був виключений із списку осіб, на яких поширюються санкції з боку Європейського Союзу. Це сталося після того, як він покинув росію у 2014 році та осудив агресію країни, що дозволило йому уникнути санкцій. Про це повідомляє WIRED.

Представник Європейської ради підтвердив інформацію, що Аркадій Волож був одним з трьох осіб, чиї санкції були зняті на цьому тижні. У 2023 році його включили до списку санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Співзасновник «Яндекса» був описаний у рішенні ЄС як особа, яка надавала підтримку уряду росії. У відповідь на це Волож знявся з посади генерального директора «Яндекса» та вважав санкції неправомірними.

Волож влітку 2023 року засудив дії росії щодо вторгнення в Україну. Це дозволило йому подати заявку на зняття санкцій. Волож висловив своє обурення тим, що щодня до будинків українців летять бомби.

Після зняття санкцій Волож може продовжити розвивати «Яндекс 2.0» у Європі. Він підтримує тісні зв'язки з російськими технічними талантами, які виїхали з країни після початку війни. Ці люди можуть розпочати щось нове, просуваючи технологічні інновації.

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