У Львові суд зобов’язав мешканку багатоповерхівки знести самочинно встановлену стіну

Суд виніс рішення, в якому власниця квартири у багатоповерховому будинку зобов'язана прибрати самостійно встановлену перегородку у загальному коридорі.

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду м. Львова у справі за позовною заявою про зобов’язання до вчинення дій.

Обставини справи

Громадянин О. звернувся в суду з позовом до громадянки К., в якому просив зобов’язати останню усунути перешкоди в користуванні ним загальним коридором четвертого поверху першого під’їзду будинку в якому він проживає, шляхом демонтування за власні кошти самочинно встановленої цегляної стіни та дверей в коридорі загального користування четвертого поверху.

В обґрунтування позову зазначив, що він є власником квартири, розташованої на четвертому поверсі в першому під’їзді багатоквартирного будинку. Згідно з технічним паспортом квартири та поверхового плану четвертого поверху будинку вхід до його квартири здійснюється через коридор загального користування четвертого поверху. Власницею сусідніх квартир у вказаному будинку, які суміжні до його квартири, є відповідачка К. У 2020 році відповідачка самочинно, без дозвільних документів та дозволу інших співвласників будинку, встановила цегляну стіну в коридорі загального користування на четвертому поверсі зазначеного будинку та двері (перегородку з дверима), чим відгородила частину коридору загального користування четвертого поверху. Позивач вважає, що встановленою перегородкою з дверима, порушуються його права та законні інтереси по користуванню загальним коридором будинку. У зв’язку з цим змушений звернутися до суду за захистом свого порушеного права

Заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Львова позовні вимоги задоволено.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення суду оскаржила відповідачка К. Апеляційну скаргу мотивувала тим, що суд першої інстанції прийняв незаконне та необгрунтоване рішення по справі, в якому висновки суду не відповідають обставинам справи, має місце неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, має місце недоведеність позивачем обставин, що мають значення для справи, а також неправильно застосовано норму матеріального права, яка врегульовує спірні правовідносини. Окрім того, судом допущено інші порушення норм процесуального права. Насамперед, судом не з’ясовано за яких умов було здійснено відповідачкою встановлення дверей у коридорі на четвертому поверсі будинку; чи було таке встановлення дверей самовільним; чи порушують такі дії відповідачки право позивача, якщо так, то яке саме право позивача є порушене. Просить скасувати заочне рішення Шевченківського районного суду м. Львова та постановити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу громадянки К. залишити без задоволення, а заочне рішення Шевченківського районного суду м. Львова - без змін.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що вирішуючи спір, який виник між сторонами у справі, суд першої інстанції правильно визначився з характером спірних правовідносин та нормами матеріального права, які підлягають застосуванню, повно та всебічно дослідив наявні у справі докази і надав їм належну оцінку, внаслідок чого ухвалив законне й обґрунтоване судове рішення, яке відповідає вимогам матеріального та процесуального права.

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