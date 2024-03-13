У Києві ускладнений рух однією з вулиць, що пролягає через два райони міста

Через прорив труби обмежено рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича в Києві.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію та заздалегідь планувати свій маршрут, оминувши зазначену вулицю. Ремонтні роботи наразі тривають.

Вулиця Гната Хоткевича пролягає через Дніпровський та Деснянський райони міста Києва, з'єднуючи Броварський проспект із Азербайджанською вулицею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.