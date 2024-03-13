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  1. В Україні

У Києві ускладнений рух однією з вулиць, що пролягає через два райони міста

09:05, 13 березня 2024
Через прорив труби обмежено рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича в Києві.
У Києві ускладнений рух однією з вулиць, що пролягає через два райони міста
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію та заздалегідь планувати свій маршрут, оминувши зазначену вулицю. Ремонтні роботи наразі тривають.

Вулиця Гната Хоткевича пролягає через Дніпровський та Деснянський райони міста Києва, з'єднуючи Броварський проспект із Азербайджанською вулицею.

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