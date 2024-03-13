У Рязані в результаті атаки дронів горить нафтовий завод: відео

В результаті атаки безпілотників на нафтозавод у Рязані двоє постраждалих та 100 квадратних метрів пожежі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці 13 березня губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив про виникнення пожежі на нафтопереробному заводі через атаку безпілотників.

«Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, двоє постраждалих в результаті атаки на завод.

Площа пожежі на рязанському нафтозаводі, за даними, складає 100 квадратних метрів. За даними росЗМІ, горить установка блоку теплообмінника.

Крім того, російські медіа повідомили про безпілотники над містом. Місцеві мешканці також розповіли про три вибухи перед загорянням.

Дим від пожежі видно з різних частин міста, до місця події прибули рятувальники.

В мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано потрапляння безпілотника на завод.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.