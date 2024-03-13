В Рязани в результате атаки дронов горит нефтяной завод: видео

Утром 13 марта губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возникновении пожара на нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки беспилотников.
"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, двое пострадавших в результате атаки на завод.
Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по данным, составляет 100 квадратных метров. По данным росСМИ, горит установка блока теплообменника.
Кроме того, российские медиа сообщили о беспилотниках над городом. Местные жители также рассказали о трех взрывах перед возгоранием.
Дым от пожара видно из разных частей города, к месту происшествия прибыли спасатели.
В сети появилось видео, на котором зафиксировано попадание беспилотника на завод.
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