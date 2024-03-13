В Киеве затруднено движение по одной из улиц, пролегающей через два района города

Из-за прорыва трубы ограничено движение транспорта на улице Гната Хоткевича в Киеве.

Источник фото: полиция Киева

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В Киеве из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Гната Хоткевича. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию и заранее планировать свой маршрут, минуя указанную улицу. Ремонтные работы в настоящее время продолжаются.

Улица Гната Хоткевича пролегает через Днепровский и Деснянский районы города Киева, соединяя Броварской проспект с Азербайджанской улицей.

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