В Киеве затруднено движение по одной из улиц, пролегающей через два района города

В Киеве из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Гната Хоткевича. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию и заранее планировать свой маршрут, минуя указанную улицу. Ремонтные работы в настоящее время продолжаются.
Улица Гната Хоткевича пролегает через Днепровский и Деснянский районы города Киева, соединяя Броварской проспект с Азербайджанской улицей.
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