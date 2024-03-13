Во Львове суд обязал жительницу многоэтажки снести самовольно установленную стену

Суд вынес решение, в котором владелица квартиры в многоэтажном доме обязана убрать самостоятельно установленную перегородку в общем коридоре.

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда г. Львова по делу по исковому заявлению об обязательстве к совершению действий.

Обстоятельства дела

Гражданин А. обратился в суд с иском к гражданке К., в котором просил обязать последнюю устранить препятствия в пользовании им общим коридором четвертого этажа первого подъезда дома в котором он проживает, путем демонтажа за собственные средства самовольно установленной кирпичной стены и дверей в коридоре общего пользования четвертого этажа.

В обоснование иска отметил, что он является владельцем квартиры, расположенной на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного дома. Согласно техническому паспорту квартиры и поэтажного плана четвертого этажа дома вход в его квартиру осуществляется через коридор общего пользования четвертого этажа. Владелицей соседних квартир в указанном доме, которые смежные к его квартире, является ответчица К. В 2020 году ответчица самовольно, без разрешительных документов и разрешения других совладельцев дома, установила кирпичную стену в коридоре общего пользования на четвертом этаже указанного дома и двери (перегородку с дверью), чем отгородила часть коридора общего пользования четвертого этажа. Истец считает, что установленной перегородкой с дверью, нарушаются его права и законные интересы по пользованию общим коридором дома. В связи с этим вынужден обратиться в суд за защитой своего нарушенного права

Заочным решением Шевченковского районного суда г. Львова исковые требования удовлетворены.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Решение суда обжаловала ответчица К. Апелляционную жалобу мотивировала тем, что суд первой инстанции принял незаконное и необоснованное решение по делу, в котором выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, имеет место неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, имеет место недоказанность истцом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильно применена норма материального права, которая регулирует спорные правоотношения. Кроме того, судом допущены другие нарушения норм процессуального права. Прежде всего, судом не выяснено при каких условиях было осуществлено ответчиком установления дверей в коридоре на четвертом этаже дома; было ли такое установление дверей самовольным; нарушают ли такие действия ответчицы право истца, если да, то какое именно право истца нарушено. Просит отменить заочное решение Шевченковского районного суда г. Львова и постановить новое решение, которым отказать в удовлетворении иска.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Львовского апелляционного суда постановила: апелляционную жалобу гражданки К. оставить без удовлетворения, а заочное решение Шевченковского районного суда г. Львова - без изменений.

Такое свое решение коллегия судей мотивировала тем, что решая спор, возникший между сторонами по делу, суд первой инстанции правильно определился с характером спорных правоотношений и нормами материального права, подлежащих применению, полно и всесторонне исследовал имеющиеся в деле доказательства и предоставил им надлежащую оценку, в результате чего принял законное и обоснованное судебное решение, которое соответствует требованиям материального и процессуального права.

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