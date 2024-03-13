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  1. В мире

Евросоюз снял санкции с соучредителя «Яндекса» Аркадия Воложа

09:23, 13 марта 2024
Соучредитель российской компании «Яндекс» снят из санкционного списка Евросоюза, поскольку он выступил против агрессии рф в отношении Украины.
Евросоюз снял санкции с соучредителя «Яндекса» Аркадия Воложа
Источник фото: epravda.com.ua
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Соучредитель российской компании "Яндекс" и миллиардер Аркадий Волож был исключен из списка лиц, на которых распространяются санкции со стороны Европейского Союза. Это произошло после того, как он покинул россию в 2014 году и осудил агрессию страны, что позволило ему избежать санкций. Об этом сообщает WIRED.

Представитель Европейского совета подтвердил информацию, что Аркадий Волож был одним из трех человек, чьи санкции были сняты на этой неделе. В 2023 году его включили в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Соучредитель "Яндекса" был описан в решении ЕС как лицо, которое оказывало поддержку правительству россии. В ответ на это Волож снялся с должности генерального директора "Яндекса" и считал санкции неправомерными.

Волож летом 2023 года осудил действия россии по вторжению в Украину. Это позволило ему подать заявку на снятие санкций. Волож выразил свое возмущение тем, что ежедневно в дома украинцев летят бомбы.

После снятия санкций Волож может продолжить развивать "Яндекс 2.0" в Европе. Он поддерживает тесные связи с российскими техническими талантами, которые выехали из страны после начала войны. Эти люди могут начать что-то новое, продвигая технологические инновации.

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