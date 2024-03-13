Росіяни заявили про атаку дронів на фсб у Бєлгороді

РосЗМІ поширюють інформацію про нібито атаку безпілотників на регіональне управління фсб.

Джерело фото: pravda.com.ua

В Бєлгороді сталася атака дронів на будівлю регіонального управління фсб. За даними російських ЗМІ, що дрони нанесли удар, що призвів до пошкодження фасаду будівлі та розбиття вікон.

Проте, за офіційними заявами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, місто потрапило під атаку двох безпілотників, але він не згадав про будівлю фсб. За словами чиновника, один з дронів нібито влучив у багатоквартирний будинок, при цьому завдавши лише матеріальних збитків, тоді як другий безпілотник, за його інформацією, впав у річку.

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