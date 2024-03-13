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Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

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Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

  1. В Украине

«Сливала» позиции Сил оброны: на Харьковщине разоблачили информатору рф

12:14, 13 марта 2024
Информацию подозреваемая «сливала» агенту России через мессенджер.
«Сливала» позиции Сил оброны: на Харьковщине разоблачили информатору рф
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении женщине в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

Отмечается, что во время захвата Балаклея Изюмского района местная жительница выехала из населенного пункта. Она временно переехала жить в подконтрольный украинской армии поселок Андреевка Изюмского района. С июня по начало сентября 2022 года подозреваемая несанкционированно распространяла военно значимую информацию.

Для сбора данных женщина обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места дислокации украинских военных и техники. Данные подозреваемая отправляла своему бывшему однокласснику, находившемуся в оккупированной в то время Балаклее Изюмского района и имевшей связи с представителями россии. Информацию подозреваемая «сливала» агенту через мессенджер.

После освобождения Харьковщины женщина вернулась в Балаклею Изюмского района, где ее разоблачили правоохранители.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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