«Сливала» позиции Сил оброны: на Харьковщине разоблачили информатору рф

Информацию подозреваемая «сливала» агенту России через мессенджер.

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении женщине в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

Отмечается, что во время захвата Балаклея Изюмского района местная жительница выехала из населенного пункта. Она временно переехала жить в подконтрольный украинской армии поселок Андреевка Изюмского района. С июня по начало сентября 2022 года подозреваемая несанкционированно распространяла военно значимую информацию.

Для сбора данных женщина обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места дислокации украинских военных и техники. Данные подозреваемая отправляла своему бывшему однокласснику, находившемуся в оккупированной в то время Балаклее Изюмского района и имевшей связи с представителями россии. Информацию подозреваемая «сливала» агенту через мессенджер.

После освобождения Харьковщины женщина вернулась в Балаклею Изюмского района, где ее разоблачили правоохранители.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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