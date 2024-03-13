Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

Комиссия рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

В понедельник, 11 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Заруба Петр Иванович – Дарницкий районный суд города Киева – объявить перерыв

Капитонов Виктор Игоревич – Селидовский городской суд Донецкой области – отложить рассмотрение вопроса

Усенко Людмила Николаевна – Глуховский горрайонный суд Сумской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Медведь Наталья Викторовна – Богунский районный суд города Житомира – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

Ранее сообщалось, что к участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата.

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