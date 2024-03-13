В Украине увеличится размер выплат детям погибших защитников-добровольцев

Размер выплат для детей погибших военных возрастет с 1 апреля.

Источник фото: armyinform

С 1 апреля автоматически повысится размер выплаты для детей погибших Защитников и Защитниц Украины, которые принимали участие в мероприятиях для обеспечения обороны страны, но не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин. Согласно обновленной инициативе, размер выплаты увеличится с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн на каждого, если в семье есть двое или более детей, сообщает Кабмин.

Это решение, согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", касается детей, потерявших кормильца - члена семьи, который принимал участие в защите государства.

Согласно и.о. министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна, эти изменения были предложены после рабочих встреч с семьями погибших.

"Минветеранов обратилось к Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с потерей кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев будут получать адресную помощь в повышенных размерах. Поэтому решение Правительства - это вопрос восстановления социальной справедливости, ведь дети погибших добровольцев, которые стали на защиту государства после 24 февраля 2022 года, получали выплаты ниже других детей погибших Защитников", - добавил Александр Порхун.

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