В ЮНЕСКО оцінили масштаби збитків науковій інфраструктурі України після вторгнення росії

ЮНЕСКО оцінює збитки українських університетів після вторгнення в понад 1,26 млрд доларів.

Джерело фото: golos.com.ua

Наслідки вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року сильно пошкодили наукові установи країни, зокрема університети, і ЮНЕСКО наголошує на важливості подальшого захисту цієї сфери.

Про це повідомили в ЮНЕСКО.

Загальна вартість відновлення державної наукової інфраструктури України наразі оцінюється на понад 1,26 мільярда доларів.

«Оскільки ситуація стає дедалі критичнішою для наукового співтовариства, ми маємо захищати і підтримувати їхні дослідження в Україні», - заявила Одрі Азулай, генеральний директор ЮНЕСКО.

За останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1443 будівлі, що відносяться до 177 установ, з найбільшими пошкодженнями в східній частині Харківської області. Тільки на ремонт будівлі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові потрібно майже 120 мільйонів доларів.

Крім того, відновлення або заміна пошкодженого наукового обладнання обійдеться в суму трохи більше 45 мільйонів доларів.

Хоча у звіті ЮНЕСКО наведено структурні збитки, реальна ціна війни з наукою набагато вища.

Крім цього, у доповіді ЮНЕСКО зазначено про велику кількість переміщених українських вчених: 4887 осіб переїхали в інші країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.