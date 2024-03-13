Польские фермеры заблокируют еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокируют автодороги для грузовиков перед пунктом пропуска «Корчева – Краковец».

Источник фото: ukrinform

По сообщению польской стороны, запланировано начало акций протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" в 10:00 по варшавскому времени. Об этом предупредила Государственная таможенная служба Украины.

Согласно информации, намечены следующие мероприятия:

Представители польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, собираются заблокировать движение на расстоянии до 1 км до пункта пропуска.

Представители польских фермеров намерены заблокировать автомагистраль A4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска. Стоит заметить, что блокирование в указанном месте еще не осуществлялось.

Движение пассажирского транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов, в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

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