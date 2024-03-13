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Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Верховной Раде рекомендуют одобрить изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

В частности, закрепляется возможность одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу и предусматривается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях

Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

  1. В Украине

Закон о мобилизации предусматривает замену 330 тысяч находящихся на фронте военных, — СМИ

11:46, 13 марта 2024
В рамках мобилизации планируется призвать 500 тысяч человек.
Закон о мобилизации предусматривает замену 330 тысяч находящихся на фронте военных, — СМИ
Фото: armyinform.com.ua
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Новый законопроект о мобилизации, который народные депутаты должны проголосовать во втором чтении, направлен на привлечение в армию людей, заменивших на фронте 330 тысяч истощенных военных. Такую информацию предоставили неназванные должностные лица Министерства обороны Украины, передает Financial Times.

Там отметили, что в рамках мобилизации планируется призвать 500 тысяч человек, из которых 330 тысяч отправятся на передовую, чтобы на ротацию смогли пойти те, кто сражается уже более двух лет с начала полномасштабного вторжения рф.

В Минобороны уточнили, что оставшиеся 170 тыс. новобранцев будут заменять раненых и будут удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на фронте.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности определился с определенными блоками законопроекта 10449 об усилении мобилизации. Так, военно-транспортную обязанность могут распространить на граждан, у которых в собственности находится два и более транспортных средства одной категории.

Кроме того, военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Также в Раде планируется зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

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