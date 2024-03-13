Закон о мобилизации предусматривает замену 330 тысяч находящихся на фронте военных, — СМИ

В рамках мобилизации планируется призвать 500 тысяч человек.

Фото: armyinform.com.ua

Новый законопроект о мобилизации, который народные депутаты должны проголосовать во втором чтении, направлен на привлечение в армию людей, заменивших на фронте 330 тысяч истощенных военных. Такую информацию предоставили неназванные должностные лица Министерства обороны Украины, передает Financial Times.

Там отметили, что в рамках мобилизации планируется призвать 500 тысяч человек, из которых 330 тысяч отправятся на передовую, чтобы на ротацию смогли пойти те, кто сражается уже более двух лет с начала полномасштабного вторжения рф.

В Минобороны уточнили, что оставшиеся 170 тыс. новобранцев будут заменять раненых и будут удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на фронте.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности определился с определенными блоками законопроекта 10449 об усилении мобилизации. Так, военно-транспортную обязанность могут распространить на граждан, у которых в собственности находится два и более транспортных средства одной категории.

Кроме того, военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Также в Раде планируется зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

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