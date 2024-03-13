Выгуливали собак без намордников: в Киеве наказали владельцев животных

В столице патрульные составили два протокола на владельцев собак.

В Киеве правоохранители составили два протокола на владельцев собак, которые выгуливали животных без намордников. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полиции отметили, что первый случай произошел в Печерском районе столицы. Во время прогулки с ребенком заявитель увидел женщину, которая выгуливала собаку породы стаффордширский терьер без намордника. Животное вело себя агрессивно и испугало ребенка.

Другой случай произошел в Днепровском районе столицы. Там пожилая женщина выгуливала собак без поводков и намордников. Животные напали на заявительницу, выгуливавшую своего пушистика. Гражданка пыталась защитить любимца и получила от собак телесные повреждения.

В полиции добавили, что на владельцев собак составили протоколы по ст. 154 (Нарушение правил выгула собак) КУоАП.

Также гражданам напомнили, что выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных пород собак) или в не отведенных для этого местах запрещено. Если же такие действия причинили вред здоровью людей или их имуществу, то кроме штрафа санкция статьи предусматривает конфискацию животного.

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