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Apple дозволила завантажувати додатки з сайтів: це допоможе розробникам уникнути 30% комісії

20:16, 13 березня 2024
Apple сподівається, що ці правила мінімізують ризики встановлення шкідливих та піратських застосунків.
Apple дозволила завантажувати додатки з сайтів: це допоможе розробникам уникнути 30% комісії
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Компанія Apple дозволила користувачам у Євросоюзі використовувати сторонні магазини програм. Про це повідомляє Engadget.

Зокрема, ті розробники, які відповідають певним критеріям, зможуть дозволити завантажувати програми зі своїх сайтів.

Як відомо, опція Web Distribution стане доступною вже цієї весни. Щоб нею скористатись, розробники мають погодитися на нові правила App Store, згідно з якими вони сплачують комісію за кожне встановлення користувачем після певних порогових значень. Також вони повинні бути учасником Apple Developer Program та мати добру репутацію принаймні 2 роки. Крім того, розробники повинні «мати застосунок, який мав більше одного мільйона перших річних установок на iOS у ЄС за попередній календарний рік».

Apple сподівається, що ці правила мінімізують ризики встановлення шкідливих та піратських застосунків. Однак у Євросоюзі компанію вже розкритикували. Вона нібито дотримується лише букви Закону про цифрові ринки, але не дотримується його духу, а тому спроби контролю над завантаженнями застосунків з інтернету можуть виявитися під пильною увагою регуляторів.

Крім того, компанія дозволила розробникам запускати магазини застосунків, які містять виключно їхні власні програми. Раніше потрібно було включати й програми конкурентів. Таким чином, такі компанії, як Epic Games, Xbox і Meta, можуть мати магазини застосунків для iOS, які містять лише їхні власні програми та ігри.

Це також дає розробникам більше свободи у переміщенні користувачів на зовнішню сторінку для транзакцій та купівлі їхніх товарів та послуг. Це означає, що такі компанії, як Spotify і Netflix, зможуть розробляти посилання на свої сайти і потенційно уникнути 30% комісії Apple на підписки через реєстрацію в застосунках.

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