На Тернопільщині суд виніс вироки у 20 кримінальних справах за крадіжки в умовах воєнного стану

У 2023 році за крадіжку в умовах воєнного стану Підволочиським районним судом Тернопільської області притягнуто до відповідальності 20 осіб.

У 2023 році Підволочиський районний суд розглянув 20 кримінальних справ, в яких обвинувачені були у крадіжках в умовах воєнного стану згідно зі статтею 185 частини 4 Кримінального кодексу України.

Згідно з вироками суду:

10 осіб були засуджені до позбавлення волі, проте їх звільнено від відбування покарання з умовою випробування (з іспитовим строком);

2 особи були засуджені до громадських робіт;

1 особі було присуджено штраф;

7 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Санкція частини 4 статті 185 КК України передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Однак, призначаючи покарання, суд у кожному конкретному випадку враховує всі обставини справи, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, а також з`ясовує, чи є підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Кримінального кодексу.

Так, у 10 кримінальних провадженнях суд, врахувавши тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійшов висновку про можливість виправлення засуджених без відбування покарання, а тому прийняв рішення про звільнення від відбування покарання, встановивши засудженим іспитовий строк.

Ще трьом особам суд призначив покарання, не пов`язані з позбавленням волі: двом особам присудив громадські роботи, одній особі – штраф. У цих справах суд визнав за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції ч. 4 ст. 185 КК України.

Щодо 7 осіб суд обрав покарання у виді позбавлення волі на певний строк. З них:

одна особа засуджена до 3-х років позбавлення волі за крадіжку з проникненням в інше приміщення, вчинену в умовах воєнного стану. Суд застосував до особи статтю 69 КК України (призначив покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 4 ст. 185 КК);

одна особа засуджена до 3-х років позбавлення волі за: незакінчений замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч.3 ст.15 ч.4 ст. 185), крадіжку в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185) та домашнє насильство (ст. 126-1КК України). Суд призначив покарання, застосувавши статтю 69 КК України (нижче від найнижчої межі) та ст. 70 КК України (за сукупністю злочинів);

ще п`ятьом особам покарання у виді позбавлення волі (на строк від 4-х до 5-ти з половиною років) призначено на підставі ч.1 ст. 71 КК України - за сукупністю вироків, тобто ці особи вже раніше були засуджені за інші злочини, і під час відбування покарання або під час іспитового строку вчинили нові злочини.

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