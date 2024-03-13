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Уголовную статью о самовольном оставлении воинской части предлагают изменить

В Верховной Раде предлагают изменить нормы Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части.

Депутаты предлагают отменить ответственность за неисполнение приказа военнослужащим, если приказ заведомо преступен и невозможен для исполнения

Под явно преступным приказом предлагают понимать такой приказ, выполнение которого заведомо невозможно или заведомо приведет к потерям личного состава соответствующего подразделения свыше 50%.

Верховной Раде рекомендуют одобрить изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

В частности, закрепляется возможность одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу и предусматривается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

3,5 года лишения свободы за кражу подгузников для ребенка на сумму 356 грн – депутаты решили, что нужно поднять предел криминальной наказуемости до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн, но пока внесли только законопроект об изменениях в КУоАП.

Нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях

Депутаты предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

  1. В Украине

В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 миллиардов гривен

12:32, 13 марта 2024
В Украине за год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.
В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 миллиардов гривен
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В прошлом году исполнительными службами было взыскано более 25 млрд грн. Этот показатель рекордный за последние пять лет. Об этом сообщил «Опендатабот».

Отмечается, что почти 2 млн. исполнительных документов было выполнено государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году. Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.

Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются, что является достаточно высоким показателем.

В то же время сумма взысканий составляет всего 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. Всего лишь 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в прошлом году. В 2022 году эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны.

В «Опендатаботе» добавляют, что судебное взыскание долгов улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов.

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