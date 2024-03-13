В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 миллиардов гривен

В Украине за год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.

В прошлом году исполнительными службами было взыскано более 25 млрд грн. Этот показатель рекордный за последние пять лет. Об этом сообщил «Опендатабот».

Отмечается, что почти 2 млн. исполнительных документов было выполнено государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году. Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.

Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются, что является достаточно высоким показателем.

В то же время сумма взысканий составляет всего 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. Всего лишь 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в прошлом году. В 2022 году эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны.

В «Опендатаботе» добавляют, что судебное взыскание долгов улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов.

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