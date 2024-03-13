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  1. В Україні

ЦНАП стане «єдиним вікном» отримання послуг для ветеранів та їхніх родин: що відомо

18:52, 13 березня 2024
Запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів.
ЦНАП стане «єдиним вікном» отримання послуг для ветеранів та їхніх родин: що відомо
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Центр надання адміністративних послуг стане «єдиним вікном» отримання послуг для ветеранів та їхніх родин. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінветеранів представили презентацію «Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин».

«У ній представили конкретні шляхи інтеграції всіх можливих послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. Адже саме ЦНАПи є більш пристосованими до нових викликів», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів.

Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачатиме для ветеранів:

  • формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
  • максимальну поінформованість про їхні можливості;
  • створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
  • впровадження комплексного підходу — отримання спектра адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

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