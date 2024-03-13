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Скільки буде тривати конкурс на посади суддів апеляційних судів і чому швидко він не відбудеться: коментар ВККС

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Скільки буде тривати конкурс на посади суддів апеляційних судів і чому швидко він не відбудеться: коментар ВККС

14:02, 13 березня 2024
Потрібно розробити нові тестові завдання, практичні завдання, тести на когнітивні здібності та нові регламентні документи.
Скільки буде тривати конкурс на посади суддів апеляційних судів і чому швидко він не відбудеться: коментар ВККС
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чому не варто очікувати на швидке проведення конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Як повідомив у Facebook секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак конкурс на посади суддів апеляційних судів неможливо провести швидко через необхідність розробити нові тестові завдання на знання норм права, нові тести на когнітивні здібності та нові практичні завдання для відповідного іспиту.

При цьому розробка тестів та практичних завдань безпосередньо не залежить від членів ВККС, оскільки їх розробляють не в Комісії.

Крім того, ще необхідно розробити нові нормативні документи – положення про кваліфікаційний іспит і кваліфікаційне оцінювання.

Також кандидатів на посади суддів апеляційних судів очікують співбесіди з членами ВККС. До того ж Громадська рада доброчесності, ймовірно, надасть щодо низки кандидатів негативні висновки, які Комісія разом з ГРД буде розглядати у пленарному складі.

До того ж, після набрання у грудні 2023 року чинності законом 3511-IX (він же 10140-д від 17.11.2023) додався ще додатковий етап конкурсу – співбесіди з вже переможцями конкурсу саме перед наданням рекомендацій, які у подальшому буде розглядати Вища рада правосуддя.

«Комісії доводиться все робити практично з нуля, ще останні зміни до Закону про судоустрій», - зазначив Сергій Чумак.

Секретар Другої палати ВККС також повідомив, що наразі навіть приблизно неможливо сказати, коли для кандидатів на посади суддів апеляційних судів відбудеться іспит.

«Ні точно, ні орієнтовно зараз ніхто не знає – все в процесі розробки», - підкреслив Сергій Чумак.

Нагадаємо, що для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів подали документи 2074 кандидати. Наразі ще триває процедура допуску до участі у конкурсу частини з них.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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