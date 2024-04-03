Конкурс на 550 посад суддів апеляційних судів: ВККС допустила 1 850 кандидатів

Загалом для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів документи подали 2 076 осіб.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що за результатами розгляду 2 076 матеріалів осіб, які виявили намір стати суддею апеляційного суду в межах оголошеного 14.09.2023 конкурсу, 1 850 кандидатів допущено до участі в конкурсі. Про це поінформували на офіційному сайті ВККС.

Також зазначається, 204 особам відмовлено в допуску до участі в конкурсі, а 22 особам припинено участь у конкурсі.

Список кандидатів та інформація про результати розгляду Комісією питань щодо їх допуску:

Нагадаємо, ми писали, що у ВККС розповіли, чому не варто очікувати на швидке проведення конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Також повідомлялося, що у кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.