Оригінал рукопису про Шерлока Холмса піде з молотка за рекордну суму: фото

На аукціоні Sotheby’s продадуть листи британського письменника Артура Конан Дойла і єдиний рукописний примірник «Знаку чотирьох».

У Сполучених Штатах Америки на аукціоні Sotheby’s продадуть листи британського письменника Артура Конан Дойла і єдиний рукописний примірник «Знаку чотирьох». Про це повідомляє CNN.

Орієнтовна ціна рукопису про Шерлока Холмса — $1,2 мільйона.

Зазначається, що сам примірник надзвичайно охайний. Він містить лише декілька правок редактора щомісячного журналу Lippincottʼs Magazine Джозефа Маршалла Стоддарта стосовно американізації орфографії. Ще декілька слів викреслив сам Конан Дойл. Причому всі інші збережені рукописи автора, більшість з яких зберігається в музеях, також не мають ознак редагування.

«Дойл витрачав багато часу на обдумування, перш ніж записати слова… але, здається, що речення майже одразу формувалися в його голові й переносились на папір», — розповів міжнародний спеціаліст аукціонного дому з книг і рукописів Селбі Кіффер.

«Знак чотирьох» — друга повість Конан Дойла про пригоди Шерлока Холмса. Письменник написав її на замовлення Стоддарта, щоб використати популярність першої повісті про детектива «Етюд у багряних тонах». До того ж, тоді Стоддарт попросив і Оскара Вайльда написати знаменитий роман «Портрет Доріана Грея».

Як відомо, журнал Lippincottʼs Magazine опублікував «Знак чотирьох» в 1890 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.