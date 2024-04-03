ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год двух судей.

В среду, 3 апреля, Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Кононенко Татьяны Александровны в Киевский районный суд города Харькова;

судьи Носовского районного суда Черниговской области Гридасовой Анны Михайловны в Печерский районный суд города Киева.

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