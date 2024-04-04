Що є основою нарахування ЄСВ для членів фермерського господарства: подробиці

Податкова служба нагадала про нові правила сплати єдиного внеску.

Джерело фото: Головбух

Державна податкова служба в Дніпропетровській області нагадує про важливість дотримання законодавства щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, за пунктом 5-1 частини 1 статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Згідно зі Законом України від 13 травня 2020 року №592-IX "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників", внесено зміни до Закону №2464. Зокрема, відповідно до зазначених змін, для платників, зазначених у пункті 5-1 частини 1 статті 4 Закону №2464, єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Додатково, відповідно до вказівок, наданих у пункті 2 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, базою нарахування єдиного внеску є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Це означає, що сума єдиного внеску не може перевищувати максимальної величини бази нарахування, встановленої законодавством.

Якщо платник у звітному періоді або окремому місяці не отримав доходу (прибутку), він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законодавством.

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