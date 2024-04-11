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У Польщі опозиція не змогла відправити у відставку главу МВС

10:44, 11 квітня 2024
У Сеймі не змогли оголосити вотум довіри главі МВС Польщі Марціну Кєрвінському.
У Польщі опозиція не змогла відправити у відставку главу МВС
Джерело фото: PAP/Tomasz Gzell
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Сейм Польщі проголосував проти висловлення вотуму недовіри чинному главі МВС Польщі Марціну Кєрвінському, який ініціювала опозиційна партія «Право і Справедливість» (PiS). За висловлення вотуму недовіри проголосували лише 188 депутатів «Права і Справедливості» і партії «Конфедерації», а 240 депутатів правлячої більшості були проти.

Як пише «Укрінформ», опозиція приписувала Кєрвінському політичну відповідальність за сутички польських поліцейських із протестувальниками у Варшаві 6 березня під час фермерського протесту аграріїв. Тоді поліція затримала велику кількість осіб, також зазнали травм і правоохоронці. Крім того, опозиція звинувачувала міністра у безпідставному затриманні поліцією 9 січня у президентському палаці екскерівництва МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка у справі про засудження цих топпосадовців за перевищення своїх посадових обов’язків.

Під час дискусії у Сеймі перед голосуванням над вотумом довіри Кєрвінський наголошував, що протести польських фермерів на початку березня відбувалися у спокійній атмосфері, поки наближені до PiS особи не почали підігрівати атмосферу і в бік поліцейських не полетіла бруківка і пляшки.

Глава польського уряду Дональд Туск не виключив, що в його уряді у червні відбудеться «глибша» реконструкція, що буде пов'язано, зокрема з виборами до Європарламенту, куди хочуть балотуватися деякі чинні міністри, а також піврічною оцінкою роботи цілого уряду.

Раніше ми писали, що Польща хоче, щоб новим генсеком НАТО став представник Східної Європи.

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