У Польщі опозиція не змогла відправити у відставку главу МВС

У Сеймі не змогли оголосити вотум довіри главі МВС Польщі Марціну Кєрвінському.

Джерело фото: PAP/Tomasz Gzell

Сейм Польщі проголосував проти висловлення вотуму недовіри чинному главі МВС Польщі Марціну Кєрвінському, який ініціювала опозиційна партія «Право і Справедливість» (PiS). За висловлення вотуму недовіри проголосували лише 188 депутатів «Права і Справедливості» і партії «Конфедерації», а 240 депутатів правлячої більшості були проти.

Як пише «Укрінформ», опозиція приписувала Кєрвінському політичну відповідальність за сутички польських поліцейських із протестувальниками у Варшаві 6 березня під час фермерського протесту аграріїв. Тоді поліція затримала велику кількість осіб, також зазнали травм і правоохоронці. Крім того, опозиція звинувачувала міністра у безпідставному затриманні поліцією 9 січня у президентському палаці екскерівництва МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка у справі про засудження цих топпосадовців за перевищення своїх посадових обов’язків.

Під час дискусії у Сеймі перед голосуванням над вотумом довіри Кєрвінський наголошував, що протести польських фермерів на початку березня відбувалися у спокійній атмосфері, поки наближені до PiS особи не почали підігрівати атмосферу і в бік поліцейських не полетіла бруківка і пляшки.

Глава польського уряду Дональд Туск не виключив, що в його уряді у червні відбудеться «глибша» реконструкція, що буде пов'язано, зокрема з виборами до Європарламенту, куди хочуть балотуватися деякі чинні міністри, а також піврічною оцінкою роботи цілого уряду.

Раніше ми писали, що Польща хоче, щоб новим генсеком НАТО став представник Східної Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.